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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ellesse Andrews altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ellesse Andrews altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kadınlar keirin kategorisinde kazanan Yeni Zelandalı Ellesse Andrews oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:27
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        Ellesse Andrews'den altın madalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kadınlar keirin kategorisinde finaller yapıldı.

        Ulusal Veledrom'da gerçekleştirilen yarışlarda, Yeni Zelandalı bisikletçi Ellesse Andrews altın madalyanın sahibi oldu.

        Hollandalı Hetty van de Wouw gümüş madalya elde eden sporcu olurken, Büyük Britanyalı Emma Finucane ise bronz madalyaya uzandı.

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