Ellesse Andrews altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kadınlar keirin kategorisinde kazanan Yeni Zelandalı Ellesse Andrews oldu.
Giriş: 08.08.2024 - 22:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:27
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kadınlar keirin kategorisinde finaller yapıldı.
Ulusal Veledrom'da gerçekleştirilen yarışlarda, Yeni Zelandalı bisikletçi Ellesse Andrews altın madalyanın sahibi oldu.
Hollandalı Hetty van de Wouw gümüş madalya elde eden sporcu olurken, Büyük Britanyalı Emma Finucane ise bronz madalyaya uzandı.
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