Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen E.Ç, V.Ç, B.Ç. ve E.Ç'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, değişik madenlerden oluşan 111 sikke, 5 yüzük, bir haç objesi ile 8 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.