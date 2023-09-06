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        Haberler Yaşam Elleri ve kolları olmadan doğan adam hayat öyküsüyle herkese ilham veriyor

        Elleri ve kolları olmadan doğan adam hayat öyküsüyle herkese ilham veriyor

        Nicholas James Vujicic, dünyaya elleri ve kolları olmadan geldi. Her türlü zorluğa rağmen yılmadı; kendisi için başarılı bir aile ve kariyer hayatı inşa ederek, kendisi gibi olan birçok kişiye ışık tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:32
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          Nick Vujicic olarak da bilinen 39 yaşındaki Nicholas James Vujicic, Sırp kökenli ve ünlü bir motivasyon konuşmacısı. Nick, nadir görülen bir hastalık olan tetra-amelia sendromuyla doğdu yani kendisinin doğuştan kolları ve bacakları yok.

        • 2

          Ayrıca, Nick doğduğunda ayaklar parmakları birbirine yapışıktı; ayak parmaklarını el gibi kullanmak için parmaklarını birbirinden ayıran bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

        • 3

          Nick Vujicic, doğduğu andan itibaren pek çok mücadeleyle yüzleşmek zorunda kaldı. Avustralya'da normal bir okula gitmesine izin verilen ilk engelli öğrenciydi.

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          Buna rağmen yaşıtları tarafından hâlâ farklı görülüyordu. Babası, Nick'e şöyle diyordu: Sen sadece farklı paketlenmiş bir hediyesin. Nick, bu cümleyi hâlâ büyük bir sevgiyle kullanıyor.

        • 5

          Nick'in hayatı, şu anki eşi olan Kanae ile tanıştığında tamamen değişti. 2010 yılında Dallas'ta Nick'in konuk konuşmacı olduğu ve Kanae'nin de katıldığı küçük bir etkinlik vardı.

        • 6

          Nick, ilk görüşte Kanae'ye aşık oldu ancak Kanae'nin o zamanlar bir erkek arkadaşı vardı. Ancak Kanae, Nick'i ilk gördüğünde ona karşı güçlü bir çekim hissettiğini hatırlıyor.

        • 7

          Etkinlikten sonra Nick arkadaşı Tammy'ye mesaj attı ve ondan Kanae'ye ulaşması için yardım istedi. O günden sonra da Kanae ve Nick hiç ayrılmadı. Çift, 1 Ağustos 2011'de Santa Barbara'da bir yatta evlendi.

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          Çiftin şu anda iki kız, iki erkek olmak üzere dört çocuğu var. Nick, Facebook hesabından aile hayatına dair birçok fotoğraf paylaşıyor.

        • 9

          Başarılı bir aile hayatının yanı sıra Nick, yoğun bir iş programına da sahip. Nick'in hikâyesi dünyada birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor.

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          Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Nick Vujicic'in Facebook hesabından alınmıştır.

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