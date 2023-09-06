Elleri ve kolları olmadan doğan adam hayat öyküsüyle herkese ilham veriyor
Nicholas James Vujicic, dünyaya elleri ve kolları olmadan geldi. Her türlü zorluğa rağmen yılmadı; kendisi için başarılı bir aile ve kariyer hayatı inşa ederek, kendisi gibi olan birçok kişiye ışık tuttu.
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Nick Vujicic olarak da bilinen 39 yaşındaki Nicholas James Vujicic, Sırp kökenli ve ünlü bir motivasyon konuşmacısı. Nick, nadir görülen bir hastalık olan tetra-amelia sendromuyla doğdu yani kendisinin doğuştan kolları ve bacakları yok.
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Ayrıca, Nick doğduğunda ayaklar parmakları birbirine yapışıktı; ayak parmaklarını el gibi kullanmak için parmaklarını birbirinden ayıran bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
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Nick Vujicic, doğduğu andan itibaren pek çok mücadeleyle yüzleşmek zorunda kaldı. Avustralya'da normal bir okula gitmesine izin verilen ilk engelli öğrenciydi.
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Buna rağmen yaşıtları tarafından hâlâ farklı görülüyordu. Babası, Nick'e şöyle diyordu: Sen sadece farklı paketlenmiş bir hediyesin. Nick, bu cümleyi hâlâ büyük bir sevgiyle kullanıyor.
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Nick'in hayatı, şu anki eşi olan Kanae ile tanıştığında tamamen değişti. 2010 yılında Dallas'ta Nick'in konuk konuşmacı olduğu ve Kanae'nin de katıldığı küçük bir etkinlik vardı.
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Nick, ilk görüşte Kanae'ye aşık oldu ancak Kanae'nin o zamanlar bir erkek arkadaşı vardı. Ancak Kanae, Nick'i ilk gördüğünde ona karşı güçlü bir çekim hissettiğini hatırlıyor.
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Etkinlikten sonra Nick arkadaşı Tammy'ye mesaj attı ve ondan Kanae'ye ulaşması için yardım istedi. O günden sonra da Kanae ve Nick hiç ayrılmadı. Çift, 1 Ağustos 2011'de Santa Barbara'da bir yatta evlendi.
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Çiftin şu anda iki kız, iki erkek olmak üzere dört çocuğu var. Nick, Facebook hesabından aile hayatına dair birçok fotoğraf paylaşıyor.
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Başarılı bir aile hayatının yanı sıra Nick, yoğun bir iş programına da sahip. Nick'in hikâyesi dünyada birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor.
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Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Nick Vujicic'in Facebook hesabından alınmıştır.
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