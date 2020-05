Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram - MARDİN

AA

Halkın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik korucuları, terör örgütünün olası saldırılarına karşı kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ile uygulama noktalarında görev yapıyor, güvenlik güçleriyle operasyonlara çıkıyor.Ömerli, Yeşilli ve Savur yollarının kesiştiği Hop Geçidi mevkisindeki nöbet kulübesinde görevli korucular, Ramazan Bayramı'nda da vatan için görev yapmanın gururunu yaşıyor.Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, nöbet kulübesinde görevlerini özveriyle sürdüren korucuları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.Kandemir, güvenlik korucularına şeker ve baklava ikram etti.Güvenlik korcularının Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır asker ve polisle omuz omuza terörle mücadele ettiğini belirten Kandemir, korucuların yaz kış, bayram demeden her zaman görevlerinin başında olduğunu ifade etti.Kandemir, bu bayramı da ailelerinden uzakta nöbet kulübelerinde geçiren güvenlik korucularının bayramını kutladıklarını söyledi.Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Kandemir, ''Güvenlik korucuları her zaman görevlerinin başında. Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için bu yolda binlerce şehit vermişiz ve bir o kadar daha şehit vermeye hazırız.'' dedi.Bayramın huzur ve sağlık getirmesini temenni eden Kandemir, ''Ülkemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadelesini özverili bir şekilde sürdürüyor. Millet ve devlet olarak inşallah bunu atlatacağız. İnşallah ülkemizi daha güzel yarınlar, daha güzel bayramlar bekliyor." diye konuştu.Güvenlik korucularından Ahmet Ökmen de 11 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek her zaman ve her şartta görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.Ökmen, ''Vatanımız ve milletimiz için her zaman göreve hazır bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.