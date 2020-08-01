İHA

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Narlıkuyu Siteleri ikamet eden A.U., isimli şahıs, babası olan K.U’yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs, polis ekiplerine bir süre direndi. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi.

Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği sırada ters kelepçe yöntemiyle arkadan kelepçelenen ellerini, kıvrak bir hareketle bacaklarının arasından geçirerek önüne getirdi.

Etkisiz hale getirilen ve polis aracına bindirilen şahıs, araç içerisinde de camları tekmeleyerek saldırgan tavırlarını sürdürdü. A.U., gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.