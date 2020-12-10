ÖZÜR DİLEDİ

DeGeneres, çıkan haberlerden sonra ekran karşısına çıkarak özür dilemişti.

Ünlü sunucu, "Söylenenleri, çok ciddiye alıyorum ve etkilediğim insanlara çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Gerçek şu ki, TV'nizde gördüğünüz kişi benim. Özür dilerim. Burada asla olmaması gereken şeyler oldu" ifadelerini kullanmıştı.