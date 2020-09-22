Ünlü sunucu, "Söylenenleri, çok ciddiye alıyorum ve etkilediğim insanlara çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Gerçek şu ki, TV'nizde gördüğünüz kişi benim. Özür dilerim. Burada asla olmaması gereken şeyler oldu" dedi.