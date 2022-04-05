64 yaşındaki Degeneres, bu evi altı ay önce 12 milyon dolara satın almıştı.

Ellen Degeneres, evi tadilata soktuktan sonra 1,9 milyon dolarlık kar elde ederek satmak istedi. Degeneres, her ne kadar 400 bin dolarlık indirim yapmak zorunda kalsa da yine de altı ayda 1,5 milyon dolar kar etti.