Yapım şirketinden bir kaynak da yaşananların ardından ilk kez 2003 yılında başladığı programı bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir kişi de, "Devam edemeyeceğini düşünüyor ve kişisel markasını kurtarmanın tek yolunun programı bitirmek olduğunu düşünüyor" diye konuşmuştu.