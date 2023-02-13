Napoli'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında, Cremonese'ye karşı gol attıktan sonra elleriyle ay-yıldız işareti yaparak Türkiye'deki depremzedeleri unutmadığını gösterdi.

Gol sevincinde elleriyle ay-yıldız işareti yapan Elmas maç sonundaki açıklamasında, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.