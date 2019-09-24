Fenerbahçe'nin sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderdiği Eljif Elmas için İtalyan basınında övgü dolu yazılar yayınlanmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'tan Maurizio Nicita, Makedon oyuncu için milli takım teknik direktörü Igor Angelovski ile görüştü ve Eljif için "20 yaşında, sahadaki en tecrübeli oyuncu gibi" ifadelerini kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre "Ancelotti'nin Elmas'ı, Napoli'yi fethetti" başlıklı haberde Nicita, "Belki şaşıracaksınız ancak Eljif Elmas 20 yaşına yeni girdi. Orta sahada şu anda veteran bir oyuncu gibi. Onu sahada gördüğünüzde 20 yaşında olduğunu düşünemiyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"1 AYDA ÇOK GELİŞTİ"

Igor Angelovski ise, Eljif'in kısa sürede geliştiğini vurgularken; "Napoli'ye imza attığı için çok mutluyum. Sadece İtalya'nın ikinci büyük gücünden değil, aynı zamanda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Ancelotti'nin başında olduğu bir takımdan bahsediyoruz. 1 ay geçmesine rağmen, Eljif Elmas'ın geliştiğini görüyorum. Çok iyi olduğunu bana söyledi ancak daha iyi olacağını da göreceksiniz. Kendine inanıyor ve her durumda kendini göstermek istiyor. Onun sırrı bu" diye konuştu.

Sky Italia yorumcusu Gianni Di Marzio da, şu ana kadar gösterdiği performans nedeniyle genç oyuncuyu överken, "Eljif Elmas'a aşığım, çok yetenekli. Bloklar arasında bağlantıyı sağlıyor. Gördüğüm şeyler beni etkiledi" yorumunu yaptı.

Napoli'de Serie A'da 4 maçta 184 dakika süre alan Eljif Elmas, Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında ise 14 dakika sahada yer aldı.