Fenerbahçe'den 16 milyon Euro transfer bedeli ile Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Makedon milli oyuncu Eljif Elmas düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı.

Sözlerine teknik direktör Carlo Ancelotti'den çok şey öğreneceğini düşündüğünü söyleyerek başlayarak Eljif; "Ancelotti ile birçok konu hakkında konuştuk. Bana çok şey öğreteceğinden eminim. Onunla çalışacağım için çok mutluyum." dedi.

Sahada birçok farklı pozisyonda oynayabildiğini belirten 19 yaşındaki genç oyunu; "Hücumu seviyorum; ancak savunmaya da dikkat etmem gerektiğini farkındayım. Oyunun her iki yönünü de oynamak için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Makedon milli oyuncu Goran Pandev'in kendisine Napoli hakkında pek çok şey anlattığını dile getiren Eljif şu şekilde devam etti; "Pandev bana Napoli'den bahsetti. Napoli'nin çok büyük ve özel taraftarlara sahip bir kulüp olduğunu, benim için en iyi seçenek olacağını söyledi."

Gelişime açık bir futbolcu olduğunu kendini daha fazla geliştirmek için çok çalıştığını kaydeden Eljif sözlerini şu şekilde noktaladı; "Ancelotti'nin talimatlarını izleyeceğim. Hangi pozisyonda görev verirse versin, elimden geleni yapmak için hazır olacağım. Napoli'yi seçme nedenlerimden biri de Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi harika bir platform. Umarım bu platformda Napoli için başarılı olma fırsatı bulurum."

2017-18 sezonunun başında Makedon ekibi Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerle çıktığı 47 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.