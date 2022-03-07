"BU KORKUNÇ BİR SON"

Elizabeth Hurley, 2020 yılında da eski eşi Steve Bing'i kaybetmişti. Bing ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Hurley, "Steve artık bizimle birlikte değil." diyerek, "Bu korkunç bir son." ifadelerini kullanmıştı. Eski eşi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Elizabeth Hurley, Steve Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de yazmıştı.

Eski eşinden 'Tatlı ve kibar' adam diye bahseden İngiliz oyuncu, Steve Bing ile güzel hatıralarının olduğunu belirtmişti.