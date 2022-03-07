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Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi Shane Warne hayatını kaybetti

İngiliz aktris Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi ünlü kriket oyuncusu Shane Warne, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Warne için duygusal bir yazı kaleme alan Hurley, eski aşkına "Huzur içinde yat aslan yüreklim" sözleriyle veda etti

07.03.2022 - 12:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın önde gelen kriket oyuncularından Shane Warne (52), geçen hafta sonu Tayland'da bulunduğu sırada geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Ölüm haberi duyulduktan sonra bu konuda en çok dikkat çeken ayrıntı ise Warne'un eski sevgilisi İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley'in yaptığı sosyal medya paylaşımı oldu.

  • 2000 yılında Shane Warne uğruna, evlendiği iş insanı Arun Nayar'dan ayrılan Hurley, eski sevgilisinin anısına duygusal bir yazı yayınladı.

  • "HUZUR İÇİNDE UYU ASLAN YÜREKLİM"

    56 yaşındaki Hurley, Warne ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Elizabeth Hurley, gönderisinde "Güneş sonsuza kadar bulutların arkasına girmiş gibi hissediyorum. Huzur içinde uyu benim aslan yüreklim." ifadelerine yer verdi.

  • 'BENİM İÇİN BİR BABA FİGÜRÜYDÜ'

    Elizabeth Hurley'in, 2020'de hayata veda eden iş insanı Steve Bing'den dünyaya gelen oğlu Damian da Shane Warne'un kaybıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. 

    Hala Warne'un vefatına kafa yorduğunu belirten 19 yaşındaki Hurley, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde ünlü sporcunun kendisi için bir baba figürü olduğunun altını çizdi. Damian Hurley, gönderisinde Warne'un, tanıdığı en iyi insanlardan biri olduğunu ve kaybı nedeniyle kalbinin kırık olduğunu da belirtti.

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