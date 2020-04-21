Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

Karaman'da 23 yaşındaki genç, kurcaladığı tabancanın aniden ateş alması sonucu yaralandı.

Tapduk Emre Mahallesi 1552 Sokak'ta oturan Muhammet İçel'in kurcaladığı tabanca ateş aldı.

Ayağından yaralanan İçel, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tabancanın İçel'in arkadaşına ait olduğu ileri sürülürken, Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.