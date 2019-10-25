Pazar akşamlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın 51. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde tüm gerçekleri öğrenen Feride kendisine bu denli büyük bir oyun oynanmasını kabul edemez ve konağı terk eder. Feride’nin gidişi ve yaklaşan boşanma davası Azra ve Cenk’i iyice çıkmaza sokmuştu ancak Cenk'in boşanmak istememesiyle olayların seyri değişti. Yeni bölüm fragmanında Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir. Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur, ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır. Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir. Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar. İşte Elimi Bırakma 51. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 51. BÖLÜM FRAGMANLARI

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir… Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur… Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır…

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar…

Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir…

ELİMİ BIRAKMA 51. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI