Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı dizinin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran sahnelerden bir diğeri ise Şirinin Feride'ye Mert'in cenazesinde takılan fotoğrafı bulmasıyla bir şok daha yaşar. Boşanma evraklarını gören Feride artık olanlardan daha da şüphelenmeye başlamıştır. Serap Feride'yi durdurmak Azra'nın hamile olduğunu söyledi ancak Azra bu oyunu devam ettirmek istemiyor. Fragmanın son kısmında dikkat çeken sahne ise Feride'nin aileyi toplayıp 'Ben bir kara aldım' demesiyle merakları üzerine topluyor. İşte Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları.

ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜM ÖZET

Boşanma evraklarını gören Feride artık olanlardan iyice şüphelenmeye başlamıştır. Serap ne söylese ikna edemez Feride’yi… Feride kendince çözmenin yolunu bulmuştur. Kimseyi dinlemeyecektir artık, soru da sormayacaktır. Serap onu durdurmak için, panikle Azra’nın hamile olduğunu söyler…



Azra ve Cenk hamilelik oyunu içinde!

Azra ve Cenk artık daha fazla sürdüremeyecekleri bir oyunun içindedir. Bu hamilelik yalanı onları ya yeniden bir araya getirecek ya da ipleri tamamen koparacaktır.

Sumru ve Barış ise bu yeni gelişmeleri duymakta gecikmez. Sumru hemen harekete geçerken Cenk’in onu durdurmak için kimsenin aklına gelmeyecek başka bir planı vardır.

Feride hanım, büyük bir kararın eşiğinde…

Tüm bunlar olurken hiç beklemedik bir şey olur. Şirin evde öyle bir şey bulur ki, bu da Feride’yi hem her şeyin sonunu getirecek hem de yeni bir başlangıca sebep olacak büyük bir kararın eşiğine getirir…

ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜM 2. FRAGMAN