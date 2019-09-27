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Elimi Bırakma 47.Bölüm 2. fragmanı! Cenk ile Barış arsında kalan Azra ne yapacak?

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Elimi Bırakma dizisinin 47.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bölümle alakalı ipuçları veren fragmanda Cenk ile Barış arasında kalan Azra ne yapacak fragmanda Barış'ın 'Ona bütün gerçeği anlatacağım' demesiyle dengeler değişecek mi? Hem Azra'yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorunda olan Cenk ne yapacak? Elimi Bırakma 29 Eylül pazar akşamı ekrandaki yerini alacak.

27.09.2019 - 14:11 | Güncelleme: Televizyon
Elimi Bırakma

 Pazar günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan büyük bir beğeniyle izlenen dizininin başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaşıyor. İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini anlatmaktadır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulan Azra'nın İstanbul'a dönmesiyle Cenk'le olan evliliğini bitirip kendine yeni bir hayat kurmak istiyor ancak Feride Çelen'in sağlık sorunlarının ortaya çıkmasının ardından vicdanıyla yeni hayatı arasında kalan Azra ne yapacak. Cenk Barış'la olan meselelerine Azra'yı karıştıracak mı? Her bölümüyle dikkatleri üstüne çeken dizin Elimi Bırakma dizisi 47.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

 

 

 

ELİMİ BIRAKMA 47.BÖLÜM 2.FRAGMANI

Cenk sevdiği kadının mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam etmektedir, bir yandan da ona yakın olmadığı için çok acı çeker. Attığı adımlar işleri daha da karıştıracaktır…

Azra’nın aldığı yeni karar Barış’ın pek hoşuna gitmez. Barış yaşadıklarının sonucunda Azra’nın hayatındaki yeri hakkında yeniden düşünmek zorunda kalır. Fakat ummadığı şekilde Cenk ile karşı karşıya kalacaklardır.

Feride hanımsa olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir tesadüfle Sumru ile Feride baş başa kalır.

 

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