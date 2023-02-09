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"Elimde sadece bu var" deyip üzerindeki pardösüyü görevliye verdi

Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen illere gönderilmek üzere Batman'da yardım toplanan alana gelen bir kadın, "Elimde sadece bu var" deyip, üzerindeki pardösüyü çıkarıp görevliye verdi

Giriş: 09.02.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Üzerindeki pardösüyü verdi: Elimde sadece bu var
Üzerindeki pardösüyü verdi: Elimde sadece bu var
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DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor.

DHA'nın haberine göre Batman'da yürütülen çalışmalarda, yardımların toplandığı alana gelen kadın, görevliye, "Elimde sadece bu var" deyip, üzerindeki pardösüyü çıkararak, depremden etkilenen bölgelere gönderilmesi için verdi.

Ardından ellerini açıp dua eden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgeden ayrıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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