Üzerindeki pardösüyü verdi: Elimde sadece bu var

Üzerindeki pardösüyü verdi: Elimde sadece bu var

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor.

DHA'nın haberine göre Batman'da yürütülen çalışmalarda, yardımların toplandığı alana gelen kadın, görevliye, "Elimde sadece bu var" deyip, üzerindeki pardösüyü çıkararak, depremden etkilenen bölgelere gönderilmesi için verdi.

Ardından ellerini açıp dua eden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgeden ayrıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.