Vatandaşlar Elif Kaya ismini merak etmeye başladılar. Peki Elif Kaya kimdir? Kaç yaşındadır? Elif Kaya nerelidir? İşte Elif Kaya ile ilgili merak edilenler...

ELİF KAYA KİMDİR?

Elif Kaya, 1988 yılında Ordu,Fatsa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirmiştir. Güzel şarkıcı ilk bestesini 12 yaşında yapmış ve büyük beğeni toplamıştır. Elif Kaya bir dönem ATV‘de yayınlanan Veliaht programında ünlü şarkıcı Hande Yener’in yarışmacısı olarak boy göstermiştir. Farklı tarzıyla herkesin dikkatini üzerine toplayan Elif Kaya ilk albümü "Karanlık Dünyam"ı 2014'te çıkarmıştır.

Elif Kaya: “Beş-altı senedir bu piyasanın içindeyim. Mustafa Sandal ile yaptığım “Var mısın yok musun” isimli düetle profesyonel müzik hayatına ilk adımı attım. Daha sonra Serdar Ortaç ile çok küçük çapta bir çalışmam oldu. Ondan sonra bir sene Hande Yener’e vokal yaptım sahnede. Onun dışında Sibel Can, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, İzel gibi bir çok sanatçının back vokalini yaptım. Ve hala devam ediyorum stüdyoda back vokal yapmaya.” dedi.