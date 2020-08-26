Elif Karlı'dan 'Yürü Ya Kulum'

Şarkıcı Elif Karlı, 'Yürü Ya Kulum' şarkısıyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Sözü ve müziği Gülşah Tütüncü'ye, aranjesi Toylan Kaya'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Ali Eşitmez üstlendi.

Karlı, 'Şimdi' isimli maxi single'ında yer alan şarkıya karantina döneminde klip çekti. Salgın sebebiyle eve kapanan Elif Karlı, 'Yürü Ya Kulum' klibini Darıca'daki evinde, komşularıyla birlikte çekti.