Elif Eroğlu, ABD'de düzenlenen Uluslararası King's Peak Müzik Yarışması'nın keman bölümünde 700 kişi arasından 3'üncülük kazandı

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Daha önce katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik dereceleri de bulunan 13 yaşındaki Elif Eroğlu, ABD'de düzenlenen Uluslararası King's Peak Müzik Yarışması'nda keman performansıyla elde ettiği 3'üncülük derecesiyle bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. Eroğlu, pandemi nedeniyle kayıt göndererek katıldığı yarışmada 3'üncülük derecesini kendi yaş grubundaki 700 kişi arasında elde etti.

Elif Eroğlu, eylül ayında İngiltere'de düzenlenen, 27 ülkeden 214 kişinin katıldığı New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birinci olmuştu.