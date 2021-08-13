Ünlü manken, "Adaleti sağlamak çok zor, ikiz olunca çocuklarım da şansıma terazi burcu. Zaman zaman biri kucak istiyor diğerini alamıyorsun 'Birine daha mı çok ilgi verdim?' gibi insanı zorluyor bu durum. İlk yedi ay bakıcı olmadan kendim büyüttüm hiç uyumadım neredeyse. Bir çocuğu tek elle bakarım ama iki çocuk herkesin harcı değil" diye konuştu.