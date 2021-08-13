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Elif Ece Uzun: İkiz olunca adaleti sağlamak zor

2019 yılında evlendiği Mehmet Tuş'la olaylı bir şekilde ayrılıp boşanma davası açan Elif Ece Uzun, ikiz bebeklerine adaletsiz davranmaktan çok korktuğunu söyledi

13.08.2021 - 23:02 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü model Elif Ece Uzun, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Uzun, anne olduktan sonra daha merhametli biri haline geldiğini anlattı.

  • "Çocukları eve bırakınca aklım onlarda kalıyor, ben yeni anneyim" diyen Uzun, ikiz çocuk sahibi olunca onlarla ilgilenirken kimi zaman adaleti sağlayamayacağı hissine kapıldığını ve bu durumun kendisini yorduğunu ifade etti.

  • Ünlü manken, "Adaleti sağlamak çok zor, ikiz olunca çocuklarım da şansıma terazi burcu. Zaman zaman biri kucak istiyor diğerini alamıyorsun 'Birine daha mı çok ilgi verdim?' gibi insanı zorluyor bu durum. İlk yedi ay bakıcı olmadan kendim büyüttüm hiç uyumadım neredeyse. Bir çocuğu tek elle bakarım ama iki çocuk herkesin harcı değil" diye konuştu.

  • Uzun model ayrıca geçtiğimiz ay ilk duruşması görülen boşanma davasıyla ilgili sorular üzerine, yayın yasağı geldiğini söyleyip, "İki tarafın da isteğiyle yayın yasağı geldi, kasım aydın mahkememiz var. Konuşamıyorum ihlal etmiş olurum suçlu durumuna düşerim. Hassas bir durum" dedi.

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