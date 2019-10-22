Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan manken ve sunucu Elif Ece Uzun, '"Şimdi son gelinlik provamı da gerçekleştirdim onun heyecanı var. Ama insanları yeni anlıyorum. Evliliğin heyecanı bambaşkaymış. haftaya pazar günü nikah masasına oturmuş olacağım.'' dedi.

Yeni evi için abajur bakmaya geldiğini de ifade eden Uzun, yaptığı alışveriş sonrası bir mekana geçerek kahve içip günün yorgunluğunu attı.