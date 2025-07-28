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        Haberler Müzik Elif Çohaz’dan Yazın Ruhunu Taşıyan Yeni Şarkı: Yelkenler

        Elif Çohaz’dan Yazın Ruhunu Taşıyan Yeni Şarkı: Yelkenler

        Dinleyicilerin 17. Nardis Caz Vokal Yarışması ve IKSV Genç Caz+ gibi prestijli platformlardan tanıdığı genç müzisyen Elif Çohaz, 1 Ağustos'ta yayımlanacak yeni şarkısı Yelkenler ile yazın hafifliğini ve içsel huzurunu bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:29
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        Elif Çohaz'dan 'Yelkenler'
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        Söz ve müziği Elif Çohaz’a ait olan alternatif pop türündeki Yelkenler, bu kez daha yalın ve akışkan bir anlatımla, dinleyeni dalgalı sulardan sakin sulara davet ediyor. İlişkilerde güven duygusunun, akışa bırakmanın ve içsel huzurun izini süren şarkı, adeta bir yaz akşamı esintisi gibi hafif ve duru bir his bırakıyor. Elif Çohaz şarkıyı şu sözlerle anlatıyor: Şarkı, ilişkide yalnızca kendisi değil, iki taraf için birden ayakta durmaya çalışan bir kadının kırılma anına ışık tutuyor; karşılıksız emeğin, yorulmuş sevginin ve içten içe büyüyen hayal kırıklığının samimi bir portresini çiziyor. Ama aynı zamanda, bütün yaşananlara rağmen kendi yolunu açan ve bu yolda devam eden, geçmişi artık gülümseyerek hatırlayan bir kadının içsel dönüşümüne de tanıklık ediyor.

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        Şarkının düzenlemesi Tolga Şişko’ya, kayıtları Utku Gürler’e, mix ve mastering çalışmaları ise Ozan Türkan’a ait. Elif Çohaz’ın her projesinde olduğu gibi Yelkenler de, sanatçının kendi sesini bulmaya yönelik samimi ve içsel yolculuğunun yeni bir durağı olarak öne çıkıyor.

        Yumuşak ritimler, yalın bir vokal yorumu ve sade prodüksiyon detaylarıyla öne çıkan Yelkenler, yaz playlist’lerinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Şarkı, 1 Ağustos itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında olacak.

        ELİF ÇOHAZ KİMDİR?

        Müziğe küçük yaşlarda şarkı söyleyerek ve org çalmayı öğrenerek adım attı. İlerleyen yıllarda piyano ve flüt çalmayı öğrendi. Hukuk fakültesinde okurken caz müziğine ilgi duymaya başladı ve Elif Çağlar Muslu ile caz vokal çalışmaları yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Caz Akademisi’nden 2019 yılında mezun olduktan sonra 17. Nardis Caz Vokal ve 2022 İKSV Genç Caz + 2022 yarışmalarında dereceler elde etti. Türkiye’nin prestijli festivallerinde ve caz kulüplerinde sahne tecrübesi edindikten sonra 2022 yılında beste çalışmalarına yöneldi. Elif, 2025 itibariyle müzikal yolculuğuna alternatif tarzda ve bağımsız olarak devam ediyor.

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        #Elif Çohaz

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