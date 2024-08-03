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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Elif Berra Gökkır çeyrek finale kaldı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Elif Berra Gökkır çeyrek finale kaldı!

        Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 16 turunda Japonya'dan Noda Satsuki'yi 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:05
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        Elif Berra Gökkır çeyrek finalde!
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        Milli okçumuz Elif Berra Gökkır çeyrek finale kaldı!

        17 yaşındaki milli okçu, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.

        Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te yapılacak.

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