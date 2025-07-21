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        Haberler Spor Diğer Elif Berfin Altun'dan altın madalya - Diğer Haberleri

        Elif Berfin Altun'dan altın madalya

        Milli atıcı Elif Berfin Altun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:23
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        Elif Berfin Altun'dan altın madalya!
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        Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli sporcu Elif Berfin Altun, altın madalyaya ulaştı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'teki organizasyonda Elif Berfin, 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde 421.2 puanla altın madalya elde etti.

        Ayrıca milli sporcu, bu skorla 18 yaş altı Avrupa rekorunu da kırdı.

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