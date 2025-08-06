Elif ailesiyle gittiği piknik öldü

Şırnak'ta ailesiyle gittiği piknikte çaya düşen 8 yaşındaki Elif öldü
Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesindeki Hezil Çayı'na düşen 8 yaşındaki Elif Korkut hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesindeki yakınlarındaki Hezil Çayı kenarında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle pikniğe giden Elif Korkut (8), bir süre sonra gözden kayboldu.
Kızlarına ulaşamayan aile, çevrede arama yaparken Elif'i çayda hareketsiz halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan Elif, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde, doktorların tül çabasına rağmen kurtarılamadı. Elif Korkut'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.