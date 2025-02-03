Elias Jelert'ten Galatasaray sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve puan farkını korudu. Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Elias Jelert, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Danimarkalı oyuncunun o sözleri:
İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik. Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim.
"G.SARAY'DA OLMAYI SEVİYORUM"
Şu an iyi bir andayım. Galatasaray'da olmayı seviyorum, büyük bir kulübün parçasıyım. Bazen baskı oluyor. Her zaman 11'de oynamak isterim ama bazen olmuyor, olunca elimden geleni yapmak isterim.