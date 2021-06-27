Tayfun Ökmen de salgın döneminde yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Devletimize ve vatandaşımıza yararlı olmaya çalıştık. 3-4 günlük bir fırsatımız olunca da buralara geldik. Sosyal medyadan buraları takip ediyorduk. İlk defa geldik. Güzel ve dinlenmek için iyi bir ortam. Hem dinleniyoruz hem de stresimizi burada atıyoruz. Bizim için iyi oldu. Mutluyuz. Enerji depoladıktan sonra tekrar görevimize döneceğiz" diye konuştu.