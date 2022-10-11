Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 3 maç sonra kazanırken puanını da 18 yaptı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Trabzonspor'un puan kaybıyla Adana Demirspor ve Konyaspor'la aynı puanda haftayı 2. sırada tamamladı. Demirspor'la averajının yanı sıra attığı ve yediği goller de aynı olduğu için "alfabetik" olarak rakibinin gerisinde kaldı.

ZİRVEDEN KOPMASA DA ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR Zirve yarışını sürdüren Kartal'da buna karşın teknik direktör Valerien Ismael'e eleştiriler de devam etti. Giresunspor maçının ilk yarısında Tayyip Talha'nın attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, yine bir ikinci yarı performansıyla eleştirildi. 90'da Giresunspor'un skoru eşitleyen golü VAR'dan dönerken siyah-beyazlılar, krizin eşiğinden de dönmüş oldu. Camia, Ismael ile yola devam konusunda ikiye bölünürken gözler Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleye çevrildi. DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI Beşiktaş, Giresunspor maçıyla Valerien Ismael döneminde deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Kartal, 20 puan topladı. İç sahada ise Fransız hocayla 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kartal, 14 puan alabildi.

GÖZLER ONLARDA: GHEZZAL VE N'KOUDOU Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Giresunspor ile oynadığı maçlarda sonradan oyuna dahil olan Rachid Ghezzal ile yine sakatlığını atlatıp Giresun'da 28 dakika görev alan Kevin N'Koudou'nun 11'e dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, özellikle Ghezzal'in yokluğunda azalan hücum etkinliğini yeniden artırmayı hedefliyor.

SAVUNMADA SIKINTI VAR, SALİH... Beşiktaş'ta Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları ise zorlu Trabzonspor maçı öncesi can sıkan en önemli durum. İki sol stoperini de kaybeden siyah-beyazlılarda bu bölgede 3. isim Francisco Montero olsa da takımdan devre arasında ayrılması beklenen İspanyol stoperin tercih edilip edilmeyeceği belirsiz. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan'ın ise takımla çalışmalara başlaması beklenirken oynayıp oynamayağı kritik maça doğru belli olacak.