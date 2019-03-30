30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
30 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq ipucu sorusu Instagram'dan takipçileri ile, "İdil Biret'te bulunan, duyulan notayı referanssız direkt tanıma yeteneğine ne denir, biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Eleq bu akşam 20.00'da yayınlanacak olan yarışmasında 20.000 TL değerindeki para ödülünü tüm sorulara doğru cevap veren takipçileri arasında bölüştürecek.
ELEQ İPUCU CEVABI
30 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı: MUTLAK KULAK / ABSOLUT MÜZİK KULAĞI
30 MART İPUCU SORUSU: DUYULAN NOTAYI DİREKT TANIMA YETENEĞİ
Mutlak kulak ya da mutlak perde yeteneği, duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği. Ayrıca kusursuz perde ve mükemmel perde olarak da bilinir.
Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de bulunabilir. Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılıp, geliştirilebilir. Anjelika Akbar doğuştan bu yeteneğe sahiptir. 4 yaşındayken bu yeteneği fark edilmiştir.
Mutlak kulağa sahip insanlar
İdil Biret
Ahmet Irsoy
Anjelika Akbar
Mia Farrow
Fazıl Say
Güneş Yakartepe
Mertol Demirelli
Muammer Sun
30 MART ELEQ İPUCU CEVABI YAYINDA!
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