30 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq ipucu sorusu Instagram'dan takipçileri ile, "İdil Biret'te bulunan, duyulan notayı referanssız direkt tanıma yeteneğine ne denir, biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Eleq bu akşam 20.00'da yayınlanacak olan yarışmasında 20.000 TL değerindeki para ödülünü tüm sorulara doğru cevap veren takipçileri arasında bölüştürecek.

ELEQ İPUCU CEVABI

30 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı: MUTLAK KULAK / ABSOLUT MÜZİK KULAĞI

30 MART İPUCU SORUSU: DUYULAN NOTAYI DİREKT TANIMA YETENEĞİ

Mutlak kulak ya da mutlak perde yeteneği, duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği. Ayrıca kusursuz perde ve mükemmel perde olarak da bilinir.

Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de bulunabilir. Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılıp, geliştirilebilir. Anjelika Akbar doğuştan bu yeteneğe sahiptir. 4 yaşındayken bu yeteneği fark edilmiştir.

Mutlak kulağa sahip insanlar

İdil Biret

Ahmet Irsoy

Anjelika Akbar

Mia Farrow

Fazıl Say

Güneş Yakartepe

Mertol Demirelli

Muammer Sun

30 MART ELEQ İPUCU CEVABI YAYINDA!