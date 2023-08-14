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        Haberler Televizyon ELENEN İSİM açıklandı! MasterChef kim elendi ve kim gitti? 13 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te eleme heyecanı! 13 Ağustos MasterChef kim elendi?

        MasterChef Türkiye All Star heyecanlı bir bölüm ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadele verilen eleme gecesinde yarışmacılar koruk ile yaptıkları yemekleri jürilere sundular. Sunumun ardından jüri oyları ile elenen isim belli oldu. İşte "MasterChef'te kim elendi?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 01:10
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        • 1

          MasterChef'te eleme heyecanı... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın son oyununda Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray arasında geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrilmişti. Peki, MasteChef kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef'te eleme gecesi...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye'de elenen isim Mert oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

          MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Mert olmuştu.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASI NETLEŞTİ

          MasterChef'te bu haftanın eleme adayları: Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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