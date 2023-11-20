MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI!

MasterChef'te heyecan devam ediyor.

İlk turda Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan, Tolga kıyasıya mücadele verdi. Hasan, Dilara ve Eren ilk turda başarılı tabak yapan isimler olurken; Esra, Ayaz, Batuhan ve Tolga ise ikinci turda mücadelesine devam etti.

İkinci turun sonunda birinci olan isim Tolga oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan isim ise Esra oldu.