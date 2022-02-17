Survivor All Star 2022'de dün akşam ki konseyde adaya veda eden isim belli oldu. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi yer alıyor. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 16 Şubat Survivior elenen yarışmacı SMS oyları belli oldu. Peki, Survivior kim elendi? İşte emrak edilen soruların cevabı...