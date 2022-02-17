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ELENDİ! Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor elenen yarışmacı SMS oylarını Acun Ilıcalı duyurdu

ELENDİ! Survivor'dan kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen yarışmacının SMS oyları

Survivor'dan kim elendi? Survivor'da elenen yarışmacının SMS oyaları 16 Şubat Çarşamba akşamı düzenlenen ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, 16 Şubat Survivor'da kim elendi? Eleme potasına giren Atakan, Evrim, Aşkın ve Ezgi'den en düşük SMS oyunu hangi yarışmacı aldı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

17.02.2022 - 07:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star 2022'de dün akşam ki konseyde adaya veda eden isim belli oldu. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi yer alıyor. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 16 Şubat Survivior elenen yarışmacı SMS oyları belli oldu. Peki, Survivior kim elendi? İşte emrak edilen soruların cevabı...

  • SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu. Ünlüler, turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkarttı.

  • SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor All Star'da haftanın eleme adayları yapılan oylama sonucunda Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu

     

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 16 ŞUBAT 2022

    Survivor'da bu hafta aday konseyinin ardından yarışmaya veda eden isim Ezgi oldu. Ada konseyinde SMS sonucuna göre Survivor'dan elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

  • SURVIVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

    Milli Cimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı.

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