Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde yapılacak oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Mayıs 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Meryem olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Aycan oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Çılgın Sedat oldu.