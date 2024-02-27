Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...