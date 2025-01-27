Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Adilhan olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için zorlu parkura çıkacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...