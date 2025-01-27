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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan sürüyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını oyladı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 27 Ocak 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:20
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        • 1

          Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Adilhan olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için zorlu parkura çıkacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ 25 OCAK?

          Survivor'da adaya veda eden son isim Göksu oldu.

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