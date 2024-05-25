Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirledi. İşte 25 Mayıs 2024 Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...
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Survivor'da son döneme girildi. Eleme gecesinde Damla'nın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın ilk gitme adayı belli oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....
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25 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da birinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Özgür oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?
Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim 5-1'lik skor ile Damla Can oldu.