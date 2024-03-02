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        Haberler Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde Begüm'ün yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygulu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Eleme düellosunun ardından mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın haftanın birinci eleme adayını belirleyeceği gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takım günü kayıpsız tamamladı. İşte 2 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 00:29 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:29
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. Survivor All Star yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          2 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 12-10 skor ile kırmızı takım kazandı.

          Ödülün sahibi kırmızı takım oldu.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Hakan oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'da Begüm elenen son yarışmacı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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