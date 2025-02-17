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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan sürüyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını oyladı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Şubat 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:52
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        • 1

          Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Serenay adaya ve Survivor hayallerine veda ederken, Doğuş haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Doğuş oldu.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

          Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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