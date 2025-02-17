Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Serenay adaya ve Survivor hayallerine veda ederken, Doğuş haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...