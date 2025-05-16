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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Cuma Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Cuma Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da yeni bir döneme giriliyor. Haftanın ilk dokunulmazlığında karma oyunlarda yarışmacılar rakiplerini kendileri belirledi. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım , ada konseyinde eleme potasına gidecek ilk eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Mayıs Cuma Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:51
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        • 1

          Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Sedat Survivor hayallerine veda ederek, adadan ayrılan son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim Çılgın Sedat oldu.

        • 5
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