Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
- 1
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Bilindiği gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Batuhan eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
6 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
- 3
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Sercan oldu.
-
- 4
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YUNUS EMRE
BATUHAN
- 5
SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
- 6
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
-
- 7
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.