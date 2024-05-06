Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Bilindiği gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Batuhan eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...