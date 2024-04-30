Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Survivor All Star'da dokunulmazlığı kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 30 Nisan 2024 Salı Survivor haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...
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Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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30 NİSAN 2024 SURVİVOR DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Sercan oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Yasin
Batuhan
Yunus Emre
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.
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SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
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