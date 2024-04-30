Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...