MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile devam etti. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için ilk kez karşı karşıya geldi. Günün konsepti dünya mutfağından yemekler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynadığı gecede, aynı zamanda ilk ve ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 12 Ağustos Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
- 1
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Merve kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Sercan oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Cansu bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı ilk eleme adayı İlhan olurken, ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda İhsan oldu.
- 5
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Merve (Takım Kaptanı)
Çağatay
Onur
Ayten
Hilal
Ayla
Çağlar
İhsan
- 6
Kırmızı Takım:
Sercan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Furkan
Gizem
Özkan
Sezer
Eylül
-