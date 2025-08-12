MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Merve kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Sercan oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...