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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 4 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın ikinci takım oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği '70-80'li yılların retro yemekleri' oldu. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 4 Eylül 2024 MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 20:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 01:35
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Nigar ve Beril eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 4 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '70-80'li yılların retro yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nevzat bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nevzat haftanın üçüncü eleme adayı olarak Alper'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Muratcan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Kaan (Kaptan)

          Akın

          Alper

          Kerem

          Hakan

          Onur

          Semih

          Emre

          Nevzat

          Muratcan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Ezgi (Kaptan)

          Ayşe

          Zeynep

          Eda

          Beril

          Beyza

          Yudum

          Nigar

          Şirin

          Zübeyde

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.

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