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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Düello şeklinde oynanan takım oyununda, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise, eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:51
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        • 1

          MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Nigar eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Kerem bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması ve kaptanının seçimi ile Kaan oldu

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Şirin (Takım Kaptanı)

          Onur

          Eda

          Alper

          Muratcan

          Erim

        • 6

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Ezgi

          Kaan

          Emre

          Nigar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

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