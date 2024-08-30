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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecanı haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. MasterChef ekibi ilk dış çekimini Trabzon'da gerçekleştirdi. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı MasterChef yeni bölümünde, mavi ve kırmızı haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek beşinci ve altıncı yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" İşte 30 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 21:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:13
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Karadeniz yöresine özgü yemekler yapmalarını istedi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Akın eleme potasına giden son isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Karadeniz yöresine ait yemekler yapmalarını istedi. Konukların değerlendirmeleri sonucunda 30-15 skorla 3. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan haftanın 5. eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. Eleme potasına giden altıncı yarışmacı takım oylaması sonucunda Nevzat oldu.

        • 5

          29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Hakan (Takım kaptanı)

          Eda

          Kaan

          Semih

          Nevzat

          Kerem

          Alper

          Ayşe

          Zübeyde

          Zeynep

        • 7

          Kırmızı Takım

          Beril (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Onur

          Şirin

          Emre

          Nigar

          Beyza

          Akın

          Ezgi

          Çağlar

        • 8

          25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.

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