MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos Masterchef eleme adayları kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'tepsi mantı' yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı alan takım...
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MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Ümmühan ve Nevzat eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, tepsi mantı yapmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 4 - 3'lük skor ile kazanan Mavi Takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. Eleme potasına giden son isim ise takım oylaması ve takım kaptanın seçimi ile Çağlar oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
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Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.