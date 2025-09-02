MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Ayla mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Çağlar olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...