MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan gecenin konseptinde dünyadan mutfağından çiğ ve marine yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayları...
- 1
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Sezer ve Furkan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Özkan haftanın üçüncü eleme adayı olarak Barış'ı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Murat Can oldu.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
- 6
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025
Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.