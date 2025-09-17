Habertürk
        ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Eylül 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan gecenin konseptinde dünyadan mutfağından çiğ ve marine yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 23:14 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:52
        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Sezer ve Furkan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Özkan haftanın üçüncü eleme adayı olarak Barış'ı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Murat Can oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi Takım

          İhsan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Furkan

          Ayla

          Gizem

          Sezer

          Mert

          Eylül

          Çağlar

          Meryem

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Özkan

          Murat Can

          Barış

          Cansu

          İrem

          Nisa

          Ayten

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

          Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

